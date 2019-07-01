Сербия проявляет гибкость в вопросе урегулирования по Косово, считает посол

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Сербии проявляют гибкость в вопросе урегулирования ситуации вокруг Косово, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Белград и сербское руководство проявляют достаточную гибкость", - заявил он.

Дипломат отметил, что Сербия четко реализовала все договоренности в рамках брюссельского диалога с Приштиной, а также выступила с нестандартными походами, предложив, например, обмен территориями.

"Я это (обмен территориями) упомянул не для того, чтобы намекнуть на какую-то поддержку таких вариантов. Это решать Белграду и Приштине самостоятельно. А мы такие договоренности поддержим, если они будут на основе взаимного интереса", - оговорился посол.

По оценке дипломата, все эти действия Белграда показывают его активность в направлении поиска решений и демонстрацию его договороспособности.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.