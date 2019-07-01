Посол: непонятно отсутствие реакции ЕС на нападение на россиянина в Косово

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москве непонятно отсутствие должной реакции ЕС на нападение на россиянина-сотрудника миссии ООН в Косово, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Непонятно отсутствие должной реакции со стороны Европейского союза. Попытки как-то оправдывать косоваров несовместимы даже с обычным человеческим подходом к сотруднику, который успешно выполнял свою миссию на крайне тяжелом участке и действовал в рамках тех полномочий, которыми был наделен ООН", - заявил дипломат.
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН в крае (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти и проходил лечение в Военно-медицинской академии в Белграде.