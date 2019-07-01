Посол: непонятно отсутствие реакции ЕС на нападение на россиянина в Косово

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москве непонятно отсутствие должной реакции ЕС на нападение на россиянина-сотрудника миссии ООН в Косово, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Непонятно отсутствие должной реакции со стороны Европейского союза. Попытки как-то оправдывать косоваров несовместимы даже с обычным человеческим подходом к сотруднику, который успешно выполнял свою миссию на крайне тяжелом участке и действовал в рамках тех полномочий, которыми был наделен ООН", - заявил дипломат.