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РИА Новости

Посол: непонятно отсутствие реакции ЕС на нападение на россиянина в Косово

Вчера, 10:32
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© Sputnik / Дејан СимићРаненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице Белграда
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице Белграда
© Sputnik / Дејан Симић
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков в больнице Белграда
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москве непонятно отсутствие должной реакции ЕС на нападение на россиянина-сотрудника миссии ООН в Косово, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Непонятно отсутствие должной реакции со стороны Европейского союза. Попытки как-то оправдывать косоваров несовместимы даже с обычным человеческим подходом к сотруднику, который успешно выполнял свою миссию на крайне тяжелом участке и действовал в рамках тех полномочий, которыми был наделен ООН", - заявил дипломат.
На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
10 июня, 21:04
"Ложь вместо извинений": в СБ ООН обсудили избиение россиянина в Косово
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН в крае (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти и проходил лечение в Военно-медицинской академии в Белграде.
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Задержание россиянина в КосовоАлександр Боцан-ХарченкоЕвросоюзКосовоООНРоссияВ мире
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