Посол раскритиковал введение Косово стопроцентных пошлин на сербские товары

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Введение властями самопровозглашенного Косово 100%-ных пошлин на сербские товары идет в ущерб экономике и жителям самого края, заявил РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Что касается введения 100%-ных пошлин на сербские товары, то я не уверен, что это отвечает экономическим интересам Косово. Думаю, что это делается вопреки, даже в ущерб экономике и интересам людей, проживающих в Автономном крае Косово", - заявил российский дипломат.
По его оценке, этот шаг был сделан в политических целях, чтобы провоцировать Белград и нагнетать искусственную напряженность.
Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце ноября 2018 года ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии и Боснии и Герцеговины.