Посол раскритиковал введение Косово стопроцентных пошлин на сербские товары

"Что касается введения 100%-ных пошлин на сербские товары, то я не уверен, что это отвечает экономическим интересам Косово. Думаю, что это делается вопреки, даже в ущерб экономике и интересам людей, проживающих в Автономном крае Косово", - заявил российский дипломат.