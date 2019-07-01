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РИА Новости

Посол раскритиковал введение Косово стопроцентных пошлин на сербские товары

Вчера, 10:31
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© РИА Новости / Алексей НикольскАлександр Боцан-Харченко
Александр Боцан-Харченко
© РИА Новости / Алексей Никольск
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Введение властями самопровозглашенного Косово 100%-ных пошлин на сербские товары идет в ущерб экономике и жителям самого края, заявил РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Что касается введения 100%-ных пошлин на сербские товары, то я не уверен, что это отвечает экономическим интересам Косово. Думаю, что это делается вопреки, даже в ущерб экономике и интересам людей, проживающих в Автономном крае Косово", - заявил российский дипломат.
По его оценке, этот шаг был сделан в политических целях, чтобы провоцировать Белград и нагнетать искусственную напряженность.
Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце ноября 2018 года ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии и Боснии и Герцеговины.
Читайте полный текст интервью с послом России в Сербии >>
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