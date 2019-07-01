США поощряют Косово в нагнетании напряженности, заявил российский посол

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нажим на Сербию со стороны Запада очевиден, США и их союзники поощряют действия Косово по нагнетанию напряженности, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Нажим на Сербию со стороны Запада, который добивается признания Белградом независимости Косово, тоже очевиден. Не вызывает сомнений, что эта тема существует в рамках предвступительных сербско-есовских переговоров, а в еще более нажимной форме ставится перед Белградом американцами", - заявил он.

При этом не видно свидетельств того, что западные страны учитывают в своих требованиях интересы Белграда и делают попытки предложить ему компромиссные решения, добавил дипломат.

"Запад – и в первую очередь Вашингтон – поощряет только косовских албанцев, поддерживает их военизированные структуры и действия по созданию армии, которые не только не вписываются в правовые решения, но с учетом текущей ситуации являются совершенно очевидным намеренным нагнетанием напряженности", - сказал Боцан-Харченко.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.