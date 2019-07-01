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РИА Новости

Режим ЧС в подтопленной зоне Канска могут снять через 4-5 дней

Вчера, 10:21
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© Фото : МЧС РоссииНаводнение в Канском районе. 1 июля 2019
Наводнение в Канском районе. 1 июля 2019
© Фото : МЧС России
КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Кан и его притоках, из-за которой оказались подтоплены придомовые территории и дачные участки в Канске Красноярского края, спадет, как ожидается, в течение трех суток и через 4-5 дней в городе снимут режим ЧС, сообщил журналистам заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.
В воскресенье мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС, подтоплено 117 дачных участков, 59 придомовых территорий.
"В верховьях реки Кан и его притоках нормализация пройдет в течение трех суток. Возможно придется проводить откачку воды из подполий, режим ЧС через 4-5 суток будет снят", - сказал Ветчинников.
Вечером в воскресенье уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров. Спасатели обходят подтопленные дома и работают с пострадавшими гражданами. Под руководством главы Канска создан штаб, координирующий действия спасательных служб.
Сотрудник МЧС России
Вчера, 06:28
Из зоны подтопления в красноярском Канске эвакуировали более 180 человек
В мэрии сообщали, что из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей - 42 человека со специализированной техникой.
По уточненным данным краевого главка МЧС, подтопления жилых домов нет. При дальнейшем увеличении уровня воды существует угроза затопления домов. В настоящий момент уровень воды в реке Кан составляет 441 см (+2 см). Всего в зоне подтопления 79 придомовых участков жилых домов, в которых проживает 272 человека, в том числе 31 ребенок, и 140 дачных участков.
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