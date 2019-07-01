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РИА Новости

В пяти районах Новосибирской области ввели режим ЧС из-за осадков

Вчера, 10:11
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НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в пяти районах Новосибирской области из-за аномальных осадков, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава регионального минсельхоза Евгений Лещенко.
"Обильные ежедневные осадки… В данных районах за июнь было зафиксировано выпадение от 2 до 3,5 среднемноголетних климатических норм осадков, также отмечалось опасное агрометеорологическое явление - переувлажнение верхних слоев почвы. Введен режим ЧС в Убинском, Венгеровском, Татарском, Усть-Таркском, Чановском районах", - сказал он.
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Чиновник добавил, что введение режима ЧС по тем же причинам также возможно в ближайшее время еще в четырех районах региона.
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Новосибирская областьПроисшествия
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