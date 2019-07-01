МЧС ликвидирует последствия наводнения в Иркутске: кадры с места событий

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Спасатели разбирают завалы в Иркутске. На ликвидацию последствий наводнения брошены все силы – и федеральные, и региональные.