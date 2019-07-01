"Росатом" начал второй этап строительства АЭС в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 1 июл - РИА Новости. АО "Атомстройэкспорт" (входит в состав "Росатома") приступил ко второму этапу инженерно-изыскательских работ по строительству первой атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане, сообщила в понедельник пресс-служба агентства по развитию атомной энергии республики ("Узатом").

В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

"Двадцать девятого июня текущего года на выбранной для строительства атомной электростанции территории возле озера Тузкон Джизакской области начался второй этап инженерно-изыскательских работ", - говорится в сообщении "Узатома".

По данным пресс-службы, на этой территории специалисты АО "Aтомстройэкспорт" проведут геофизические, сейсмологические работы. "Специалисты изучат результаты геологических и геофизических изысканий, на основе которых и будет продолжена работа по разработке технического проекта атомной электростанции, которая впервые будет построена в Узбекистане", - отметили в агентстве.

Процесс изыскательских работ будет находиться под контролем соответствующих министерств и ведомств Узбекистана.

В середине мая министерство энергетики Узбекистана подписало с "Росатомом" "дорожную карту" по реализации второго этапа строительства АЭС, который включает в себя этапы подготовки и согласования контрактов по реализации проекта. Ранее гендиректор агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов заявлял, что Россия и Узбекистан могут подписать контракт на строительство АЭС до конца 2019 года.