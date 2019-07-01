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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" начал второй этап строительства АЭС в Узбекистане

Вчера, 10:07
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 1 июл - РИА Новости. АО "Атомстройэкспорт" (входит в состав "Росатома") приступил ко второму этапу инженерно-изыскательских работ по строительству первой атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане, сообщила в понедельник пресс-служба агентства по развитию атомной энергии республики ("Узатом").
В начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.
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"Двадцать девятого июня текущего года на выбранной для строительства атомной электростанции территории возле озера Тузкон Джизакской области начался второй этап инженерно-изыскательских работ", - говорится в сообщении "Узатома".
По данным пресс-службы, на этой территории специалисты АО "Aтомстройэкспорт" проведут геофизические, сейсмологические работы. "Специалисты изучат результаты геологических и геофизических изысканий, на основе которых и будет продолжена работа по разработке технического проекта атомной электростанции, которая впервые будет построена в Узбекистане", - отметили в агентстве.
Процесс изыскательских работ будет находиться под контролем соответствующих министерств и ведомств Узбекистана.
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В середине мая министерство энергетики Узбекистана подписало с "Росатомом" "дорожную карту" по реализации второго этапа строительства АЭС, который включает в себя этапы подготовки и согласования контрактов по реализации проекта. Ранее гендиректор агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов заявлял, что Россия и Узбекистан могут подписать контракт на строительство АЭС до конца 2019 года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в феврале утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Ее основной целью к 2030 году является сооружение и начало безопасной эксплуатации АЭС общей мощностью 2,4 ГВт. Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.
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