Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва обеспокоена попытками подорвать и ослабить присутствие Миссии ООН в Косово, кроме того ситуация в крае должна регулярно обсуждаться на Совете безопасности ООН, заявил РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Нас очень беспокоят попытки подорвать и ослабить присутствие Миссии ООН в Косово (МООНК). Здесь у нас позиция четкая – МООНК необходима на основании резолюции Совета безопасности ООН 1244 и является основной международной структурой в Косово", - заявил дипломат.

"И, естественно, обсуждения Косово должны регулярно осуществляться в Совете безопасности ООН", - добавил он.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с организованной преступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.