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РИА Новости

Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово

Вчера, 10:07
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва обеспокоена попытками подорвать и ослабить присутствие Миссии ООН в Косово, кроме того ситуация в крае должна регулярно обсуждаться на Совете безопасности ООН, заявил РИА Новости российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Нас очень беспокоят попытки подорвать и ослабить присутствие Миссии ООН в Косово (МООНК). Здесь у нас позиция четкая – МООНК необходима на основании резолюции Совета безопасности ООН 1244 и является основной международной структурой в Косово", - заявил дипломат.
"И, естественно, обсуждения Косово должны регулярно осуществляться в Совете безопасности ООН", - добавил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ
31 мая, 18:58
Россия обвинила Косово в пренебрежении к ООН
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с организованной преступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.
Косовская полиция на дороге возле города Зубин-Поток в районе Митровица. 28 мая 2019
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Россия координирует действия с ООН по ситуации с россиянином в Косово
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Александр Боцан-ХарченкоСербияКосовоООНРоссияВ мире
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