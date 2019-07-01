Страх старости

Геронтофобия входит в десятку самых популярных страхов у жителей России. Старость естественна и неизбежна, и все в разной степени боятся её прихода. Но что страшнее? Беспомощность? Одиночество? Ненужность? Внешние изменения? Или деменция?

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

К 2050 году количество людей старше 65 лет увеличится в три раза – до 2 миллиардов. Население Земли стремительно стареет. Но возраст – понятие относительное. Еще сто лет назад пожилым считался человек чуть старше 45. А сейчас, по новой возрастной классификации ВОЗ, это самый расцвет жизни.

Почему люди сейчас выглядят моложе своих ровесников в прошлом? Как принять и начать ценить возраст? Что на самом деле стоит за страхом старости?

Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, Валерием Новосёловым, гериатром, главным врачом Научно-медицинского геронтологического центра и носителем страха Марией Орловой разбираемся, почему наше будущее – это "мир старости" и как перестать расстраиваться из-за морщин и других внешних изменений?

03:50 – о понятии возраста

05:47 – о рекордсменах-долгожителях

06:50– что стоит за страхом старости

09:20 – о кризисах возраста

13:00 – почему люди сейчас выглядят моложе, чем раньше

15:30 – о возрастных психических заболеваниях

22:20 – почему некоторые люди молодятся

24:34 – как тактично помочь человеку принять свой возраст

27:36 – что такое старость на самом деле

29:04 – о биологическом и психологическом возрастах

32:59 – как продлить молодость

Слушайте и бойтесь правильно!

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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