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РИА Новости
Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

Страх старости

Вчера, 12:00
927
Страхи
Страх старости
Вчера, 12:00
Геронтофобия входит в десятку самых популярных страхов у жителей России. Старость естественна и неизбежна, и все в разной степени боятся её прихода. Но что страшнее? Беспомощность? Одиночество? Ненужность? Внешние изменения? Или деменция?
К 2050 году количество людей старше 65 лет увеличится в три раза – до 2 миллиардов. Население Земли стремительно стареет. Но возраст – понятие относительное. Еще сто лет назад пожилым считался человек чуть старше 45. А сейчас, по новой возрастной классификации ВОЗ, это самый расцвет жизни.
Почему люди сейчас выглядят моложе своих ровесников в прошлом? Как принять и начать ценить возраст? Что на самом деле стоит за страхом старости?
Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, Валерием Новосёловым, гериатром, главным врачом Научно-медицинского геронтологического центра и носителем страха Марией Орловой разбираемся, почему наше будущее – это "мир старости" и как перестать расстраиваться из-за морщин и других внешних изменений?
03:50 – о понятии возраста
05:47 – о рекордсменах-долгожителях
06:50– что стоит за страхом старости
09:20 – о кризисах возраста
13:00 – почему люди сейчас выглядят моложе, чем раньше
15:30 – о возрастных психических заболеваниях
22:20 – почему некоторые люди молодятся
24:34 – как тактично помочь человеку принять свой возраст
27:36 – что такое старость на самом деле
29:04 – о биологическом и психологическом возрастах
32:59 – как продлить молодость
Слушайте и бойтесь правильно!
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
О том, какими методами наука пытается продлить жизнь и молодость человека, слушайте в эпизоде подкаста Мы все умрём. Стремление к бессмертию. Часть I.
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СтрахиПодкаст
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