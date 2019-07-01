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РИА Новости

Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России

Вчера, 10:03
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Пригожин назвал поступок артистки глупым "хлопаньем дверью" и "вопиющей ситуацией". Он также указал на то, что певицу в России "никто не обижал".
По словам продюсера, Катамадзе должна понести ответственность за свои слова.
"Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует", - заявил Пригожин в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Ранее Катамадзе сообщила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России. Так она ответила на критику со стороны грузинской общественности.
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Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
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Иосиф ПригожинНино КатамадзеВ мире
Популярные комментарии
Вот пусть и гастролирует по селениям в Грузии. Нечего ей делать в России.
1 июля, 11:16
pppgt90
4720000
Да как она посмела любить и уважать свою страну больше, чем Россию?Русофобка!
1 июля, 11:18
ssonnytim
2200143
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