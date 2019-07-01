Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Пригожин назвал поступок артистки глупым "хлопаньем дверью" и "вопиющей ситуацией". Он также указал на то, что певицу в России "никто не обижал".
По словам продюсера, Катамадзе должна понести ответственность за свои слова.
"Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует", - заявил Пригожин в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Ранее Катамадзе сообщила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России. Так она ответила на критику со стороны грузинской общественности.