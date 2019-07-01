Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.

Пригожин назвал поступок артистки глупым "хлопаньем дверью" и "вопиющей ситуацией". Он также указал на то, что певицу в России "никто не обижал".

По словам продюсера, Катамадзе должна понести ответственность за свои слова.

"Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует", - заявил Пригожин в интервью радиостанции "Говорит Москва".