На пост главы Калмыкии выдвинули шесть кандидатов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Политические партии выдвинули шесть кандидатов на пост главы республики Калмыкия, этап выдвижения завершен, сообщил РИА Новости в понедельник представитель избирательной комиссии региона.
"Этап выдвижения кандидатов завершен 28 июня. Выдвинуто шесть кандидатов", - сказал он.
Петр Вышкварок выдвинут калмыцким региональным отделением ЛДПР, Намсыр Манджиев выдвинут КПРФ, Батыр Мучаев - калмыцким отделением партии "Патриоты России", Бату Хасиков (действующий врио главы республики) - отделением партии "Единая Россия", Наталья Манжикова – отделением партии "Справедливая Россия", Эрдни Бодгаев выдвинут региональным отделением партии "Защитники Отечества".
Следующим шагом для подавших документы кандидатов, по словам представителя республиканского избиркома, станет прохождение муниципального фильтра - сбор подписей местных депутатов в поддержку их выдвижения. После этого с 14 по 24 июля кандидаты должны будут представить в избирком документы для регистрации. С этого момента избирком в течение десяти дней примет решение о регистрации либо о мотивированном отказе в регистрации кандидата.
Выборы главы Калмыкии пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Президент РФ Владимир Путин 20 марта принял отставку руководившего республикой с 2010 года Алексея Орлова и назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова, многократного чемпиона мира по кикбоксингу.