На пост главы Калмыкии выдвинули шесть кандидатов

Следующим шагом для подавших документы кандидатов, по словам представителя республиканского избиркома, станет прохождение муниципального фильтра - сбор подписей местных депутатов в поддержку их выдвижения. После этого с 14 по 24 июля кандидаты должны будут представить в избирком документы для регистрации. С этого момента избирком в течение десяти дней примет решение о регистрации либо о мотивированном отказе в регистрации кандидата.