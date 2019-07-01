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РИА Новости

В Польше построят центр боевой подготовки для американских солдат

Вчера, 10:02
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ВАРШАВА, 1 июл – РИА Новости. Центр боевой подготовки для американских солдат построят в Дравско-Поморском на севере Польши, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
"В третьем квартале этого года мы подпишем соглашение с США о центре боевой подготовки на полигоне в Дравско-Поморском. Он будет предназначен в основном для американских войск, и солдаты армии США смогут оттачивать свои умения на месте, без необходимости выезда в Германию", - сказал Блащак.
Ранее сообщалось, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и что США намерены увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи. Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники и построить военный аэродром, который мог бы использоваться при переброске сил "для учений и на непредвиденный случай". По данным польского минобороны, войска США разместят в шести точках на территории страны, преимущественно у восточной границы.
В настоящее время на территории Польши расквартированы около 4,5 тысячи военнослужащих армии США - в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.
Владимир Джабаров
17 июня, 09:51
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