В Новой Зеландии запретили использовать одноразовые пластиковые пакеты

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов вступил в силу в Новой Зеландии, сообщает телеканал TVNZ.
Сообщается, что запрет вступил в силу 1 июля. "Согласно запрету, коммерческие организации больше не могут предоставлять покупателям пластиковые пакеты", - говорится в сообщении телеканала.
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Решение отказаться от использования одноразовых пластиковых пакетов было принято в Новой Зеландии в августе 2018 года. Ранее сообщалось, что такое решение было принято после петиции за запрет одноразовых пакетов, которую подписали 65 тысяч человек.
Как заявила помощник министра окружающей среды Юджени Сейдж, запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов, "должен обеспечить меньшее попадание пластика в реки,... океан, чтобы морские птицы, рыбы, черепахи и морские млекопитающие были менее уязвимы".
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