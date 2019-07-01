В Новой Зеландии запретили использовать одноразовые пластиковые пакеты

Мужчина с полиэтиленовыми пакетами на улице в Петах-Тикве, Израиль

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов вступил в силу в Новой Зеландии, сообщает телеканал Запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов вступил в силу в Новой Зеландии, сообщает телеканал TVNZ

Сообщается, что запрет вступил в силу 1 июля. "Согласно запрету, коммерческие организации больше не могут предоставлять покупателям пластиковые пакеты", - говорится в сообщении телеканала.

Решение отказаться от использования одноразовых пластиковых пакетов было принято в Новой Зеландии в августе 2018 года. Ранее сообщалось, что такое решение было принято после петиции за запрет одноразовых пакетов, которую подписали 65 тысяч человек.