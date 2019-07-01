Тихоокеанский флот получит два новых корвета в 2020 и 2021 годах

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Новейшие корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий", которые строят на Амурском судостроительном заводе, поступят на Тихоокеанский флот в 2020 и 2021 годах, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Делегация ТОФ побывала на заводе. Заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв и офицеры технического управления флота осмотрели корветы на стапеле, оценили степень готовностей кораблей и отметили, что работы идут со значительным опережением утвержденного графика.

"В августе 2019 года корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" будет спущен на воду для проведения заводских ходовых и государственных испытаний. Планируется, что в состав Тихоокеанского флота он войдет в 2020 году. Корвет "Резкий" усилит флот в 2021 году. Эти корветы станут, соответственно, третьим и четвертым кораблями этого проекта на ТОФ", - отметил Воскресенский.