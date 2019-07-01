Силовики 27 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские силовики 27 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 340 мин и артснарядов, заявили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в ДНР сообщили о 26 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 27 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.