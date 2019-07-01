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РИА Новости

Силовики 27 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 09:52
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские силовики 27 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 340 мин и артснарядов, заявили в понедельник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили о 26 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 27 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 200 мин и 140 артснарядов, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 524 единицы", - добавили в ведомстве.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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