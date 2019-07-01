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РИА Новости

"Ангара" зафиксировала цены на рейсы Братск-Иркутск из-за паводка

Вчера, 09:50
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© Фото : МЧС РоссииЗона подтопления на территории Иркутской области
Зона подтопления на территории Иркутской области
© Фото : МЧС России
ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Ангара" зафиксировала стоимость перелета на маршруте Братск - Иркутск, цена билета в одну сторону составит 3525 рублей, сообщает пресс-служба перевозчика.
"В связи со сложившейся критической паводковой ситуацией в Тулунском и Нижнеудинском районах Иркутской области, авиакомпания "Ангара" фиксирует стоимость перелета на маршруте Братск-Иркутск. Стоимость билета в одну сторону составит 3525 рублей", - говорится в сообщении, где указывается, что изменения вступили в силу с 30 июня.
Кроме того сообщается, что вертолеты Ми-8 авиакомпании "Ангара" принимают участие в спасательных операциях в Тулунском и Нижнеудинском районах.
"Ми-8 выполняют полеты по заданиям Иркутского областного центра медицины катастроф. Осуществляют доставку продуктов в поселки Тофаларии Нижнеудинского района. Вертолеты Ми-8 задействованы в перевозке специальной комиссии во главе с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко в Тулунском районе, а также комиссии во главе с председателем правительства Иркутской области Русланом Болотовым", - уточняет пресс-служба.
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Для заправки вертолетов МЧС и авиакомпании в полевых условиях перевозчик организовал заправочный пункт в городе Нижнеудинск.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживают 4,2 тысячи человек. Подготовлены 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек. По последним данным МЧС, в результате наводнения пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112.
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