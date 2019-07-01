"Ангара" зафиксировала цены на рейсы Братск-Иркутск из-за паводка

ИРКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Ангара" зафиксировала стоимость перелета на маршруте Братск - Иркутск, цена билета в одну сторону составит 3525 рублей, сообщает пресс-служба перевозчика.

"В связи со сложившейся критической паводковой ситуацией в Тулунском и Нижнеудинском районах Иркутской области, авиакомпания "Ангара" фиксирует стоимость перелета на маршруте Братск-Иркутск. Стоимость билета в одну сторону составит 3525 рублей", - говорится в сообщении, где указывается, что изменения вступили в силу с 30 июня.

Кроме того сообщается, что вертолеты Ми-8 авиакомпании "Ангара" принимают участие в спасательных операциях в Тулунском и Нижнеудинском районах.

"Ми-8 выполняют полеты по заданиям Иркутского областного центра медицины катастроф. Осуществляют доставку продуктов в поселки Тофаларии Нижнеудинского района. Вертолеты Ми-8 задействованы в перевозке специальной комиссии во главе с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко в Тулунском районе, а также комиссии во главе с председателем правительства Иркутской области Русланом Болотовым", - уточняет пресс-служба.

Для заправки вертолетов МЧС и авиакомпании в полевых условиях перевозчик организовал заправочный пункт в городе Нижнеудинск.