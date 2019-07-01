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РИА Новости

Протестующие в Гонконге попытались прорваться в здание парламента

Вчера, 09:45
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© REUTERS / Tyrone SiuАкция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Противники законопроекта об экстрадиции, которые вновь вышли на протесты в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю, пытаются штурмовать здание законодательного собрания города, сообщает телерадиостанция RTHK.
В понедельник в Гонконге отметили 22-ю годовщину передачи района Китаю. В этом году церемония впервые прошла в помещении на фоне протестов, усиленных мер безопасности, а также из-за дождливой погоды. Ранее между полицией и протестующими, которые установили баррикады на нескольких улицах, произошли столкновения, полиция применила дубинки и перцовый газ. По заявлению полиции, протестующие бросали в сотрудников полиции предметы с неизвестной жидкостью, в результате 13 офицеров были госпитализированы.
Как сообщает RTHK, несколько десятков протестующих попробовали прорваться в здание, пытаясь проломить с помощью подручных предметов окна здания из закаленного стекла. Полиция находилась внутри здания, и протестующим не удалось достичь своей цели, несмотря на треснувшее стекло.
Сообщается, что одного протестующего, который пытался остановить остальных, уронили на землю. Один из парламентариев также пытался остановить протестующих, но был ранен.
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Ожидается, что масштабный марш протеста начнется в 15.00 по местному времени (10.00 мск).
Протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.
Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, однако он не был удовлетворен. Протесты возобновились 22 июня, однако были не такими масштабными и вскоре стихли.
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