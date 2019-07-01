Жители 15 населенных пунктов на юге ДНР остались без света после обстрела

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Жители 15 населенных пунктов на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики остались без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.

"Жители 15 населенных пунктов юга ДНР из-за обстрелов вооруженными формированиями Украины остались без электроснабжения. Массированный огонь киевские силовики открыли сегодня, 1 июля", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.

По данным ведомства, из-за обстрела повреждены две высоковольтные линии электропередачи, обесточены 53 подстанции. Без света остались около 2 тысяч абонентов и 10 социальных объектов.