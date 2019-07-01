Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T09:44Z
https://ria.ru/20190701/1556072608.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пострадавших при взрыве газа госпитализировали в больницу Нового Уренгоя

Вчера, 09:44
309
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл - РИА Новости. Пострадавших в результате взрыва газового баллона на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе доставили в городскую больницу Нового Уренгоя, сообщили РИА Новости в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.
Ранее в понедельник источник в экстренных службах округа сообщил о взрыве газового баллона без последующего возгорания на стройплощадке на 609-м километре трассы Новый Уренгой - Тарко-Сале. Пострадали шесть человек. Представитель департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО подтвердил РИА Новости информацию о происшествии.
Автомобиль скорой медицинской помощи
29 июня, 12:32
Двух пострадавших при взрыве газа в Коврове доставили в ожоговый центр
"Информация подтверждается. Шесть человек эвакуировали в городскую больницу Нового Уренгоя санавиацией. Диагнозов, данных об их состоянии пока нет", - сказали в ведомстве.
По сведениям окружного информагентства "Север-Пресс", пострадавшие могут быть работниками предприятия "ЛенГазСпецСтрой", один из них находится в тяжелом состоянии.
000000
Обсудить 0
Новый УренгойЯмало-Ненецкий АОПроисшествия
Рекомендуем
Источник: шесть человек пострадали из-за взрыва газового баллона на Ямале
РИА
Новости
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции
Протестующие в Гонконге попытались прорваться в здание парламента
Силовики 27 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
СК проверит, почему Ан-26 выкатился за пределы ВПП на Чукотке
Лента
новостей
Скриншот видео драки рабочих в Казахстане с иностранцами из-за фото ливийца
Число пострадавших в драке рабочих с иностранцами в Казахстане достигло 40
Избранная глава Гагаузии Ирина Влах
Вице-премьер России поздравил Влах с победой на выборах главы Гагаузии
Пожар на городской ярмарке в Магнитогорске. 30 июня 2019
В МЧС назвали причину пожара на ярмарке в Магнитогорске
В Индии число погибших при падении автобуса в ущелье возросло до 35 человек
В Израиле заявили о ложной тревоге на границе с сектором Газа
Двое пострадавших при взрыве газа в ЯНАО находятся в реанимации
Зона подтопления на территории Иркутской области
"Ангара" зафиксировала цены на рейсы Братск-Иркутск из-за паводка
В Гонконге демонстранты облили полицейских неизвестной жидкостью
В Красноярске потушили пожар в многоквартирном доме
Жительница Башкирии во время застолья в честь диплома дочери зарезала мужа
Сотрудники МЧС эвакуируют собак из зоны паводка в городе Тулуне. 30 июня 2019
Уровень реки Ия в Тулунском районе понизился ниже края дамбы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
Лента новостейМолния