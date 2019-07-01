Пострадавших при взрыве газа госпитализировали в больницу Нового Уренгоя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл - РИА Новости. Пострадавших в результате взрыва газового баллона на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе доставили в городскую больницу Нового Уренгоя, сообщили РИА Новости в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ранее в понедельник источник в экстренных службах округа сообщил о взрыве газового баллона без последующего возгорания на стройплощадке на 609-м километре трассы Новый Уренгой - Тарко-Сале. Пострадали шесть человек. Представитель департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО подтвердил РИА Новости информацию о происшествии.

"Информация подтверждается. Шесть человек эвакуировали в городскую больницу Нового Уренгоя санавиацией. Диагнозов, данных об их состоянии пока нет", - сказали в ведомстве.