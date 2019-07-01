Иран согласится на продление сделки ОПЕК+ на срок до девяти месяцев

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Иран не будет возражать против продления сделки ОПЕК+ о сокращении добычи на шесть-девять месяцев, следует из заявления министра нефти Ирана Бижан Зангане, которые приводит агентство Иран не будет возражать против продления сделки ОПЕК+ о сокращении добычи на шесть-девять месяцев, следует из заявления министра нефти Ирана Бижан Зангане, которые приводит агентство Блумберг

"Я не вижу никаких трудностей с продлением сделки", - сказал министр.

Зангане также сказал, что Иран не планирует выходить из ОПЕК. При этом, по его словам, чтобы ОПЕК выжила, решения картеля должны приниматься в рамках группы в штаб-квартире в Вене, а "не внешними силами на таких событиях, как встреча G20 в Японии".

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, включая возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет обсуждаться на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.