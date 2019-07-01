Вице-премьер России поздравил Влах с победой на выборах главы Гагаузии

КИШИНЕВ, 1 июл — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Козак в телефонном разговоре поздравил Ирину Влах с победой на выборах главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии.

В Молдавии в воскресенье прошли выборы башкана Гагаузии, явка превысила необходимый порог в 50%. На должность башкана претендовали четыре независимых кандидата: Ирина Влах — прежний глава региона, Сергей Чимпоеш — предприниматель, Иван Бургуджи — сотрудник Научно-исследовательского центра в Гагаузии, Дмитрий Манол — член городского совета Комрата (столицы Гагаузии). По предварительным данным ЦИК, Влах получила 91,93% голосов. Ранее Влах с победой поздравил президент Молдавии Игорь Додон.

"Состоялся телефонный разговор Ирины Влах и вице-премьера России, спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрия Козака. В рамках беседы Козак поздравил Влах с убедительной победой на выборах башкана Гагаузии", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице Влах в Facebook.

В результате беседы Влах и Козак договорились в скором времени детально обсудить дальнейшие шаги по укреплению экономических и гуманитарных связей между Гагаузией и регионами России.

Для выборов отпечатали 107 тысяч 499 бюллетеней. Из них 3108 бюллетеней на гагаузском языке, 2722— на государственном и еще 101669 бюллетень на русском языке. За ходом голосования наблюдали представители 65 местных общественных организаций и около 60 международных — своих наблюдателей направили посольства США, Украины, Турции, России и других стран. Организатор проведения выборов башкана — местный ЦИК, соответствующие структуры Молдавии не вмешиваются в этот процесс. Выборы главы Гагаузии проводятся раз в четыре года.