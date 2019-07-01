Источник: шесть человек пострадали из-за взрыва газового баллона на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате взрыва газового баллона на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах региона.

"На стройплощадке взорвался газовый баллон. По предварительным данным, пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорания из-за взрыва не было, на место происшествия вылетел борт санавиации для эвакуации пострадавших и оказания медицинской им помощи.