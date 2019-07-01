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РИА Новости

Источник: шесть человек пострадали из-за взрыва газового баллона на Ямале

Вчера, 09:36
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате взрыва газового баллона на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошел на 609-м километре трассы Новый Уренгой - Тарко-Сале.
"На стройплощадке взорвался газовый баллон. По предварительным данным, пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возгорания из-за взрыва не было, на место происшествия вылетел борт санавиации для эвакуации пострадавших и оказания медицинской им помощи.
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Ямало-Ненецкий АОПроисшествия
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