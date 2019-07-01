Открыт счет для пожертвований пострадавшим при паводках в Иркутской области

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сбербанк сообщил об открытии счета для сбора пожертвований пострадавшим при паводках в Иркутской области.

"Сбербанк сообщает об открытии счета для пожертвований пострадавшим при паводках в Иркутской области. Получателем средств является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, которое выступило с соответствующей инициативой", - говорится в сообщении банка.

В нем отмечается, что перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение "Сбербанк Онлайн", банкоматы, терминалы и офисы банка, причем комиссия при соответствующем переводе не взимается.

Сбербанк приводит реквизиты счета, их можно найти на главной странице его сайта. Получателем является Минфин Иркутской области, средства поступают в областное отделение Сибирского главного управления ЦБ РФ.

Со своей стороны Сбербанк принял решение оперативно перечислить пострадавшим в Иркутской области благотворительную помощь в размере 20 миллионов рублей для решения первоочередных проблем, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживают 4,2 тысячи человек. Подготовлены 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек. По последним данным МЧС, в результате наводнения пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112.