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РИА Новости

Открыт счет для пожертвований пострадавшим при паводках в Иркутской области

Вчера, 09:30
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна. 30 июня 2019
Вид на подтопленные районы Тулуна. 30 июня 2019
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сбербанк сообщил об открытии счета для сбора пожертвований пострадавшим при паводках в Иркутской области.
"Сбербанк сообщает об открытии счета для пожертвований пострадавшим при паводках в Иркутской области. Получателем средств является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, которое выступило с соответствующей инициативой", - говорится в сообщении банка.
В нем отмечается, что перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение "Сбербанк Онлайн", банкоматы, терминалы и офисы банка, причем комиссия при соответствующем переводе не взимается.
Сбербанк приводит реквизиты счета, их можно найти на главной странице его сайта. Получателем является Минфин Иркутской области, средства поступают в областное отделение Сибирского главного управления ЦБ РФ.
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Со своей стороны Сбербанк принял решение оперативно перечислить пострадавшим в Иркутской области благотворительную помощь в размере 20 миллионов рублей для решения первоочередных проблем, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. По данным правительства региона, там остаются подтопленными 1,7 тысячи жилых домов, где проживают 4,2 тысячи человек. Подготовлены 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек. По последним данным МЧС, в результате наводнения пять человек погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112.
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Паводок в Иркутской областиСбербанк РоссииИркутская областьОбщество
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