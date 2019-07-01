На участие в выборах главы Новосибирска подали заявки три кандидата

НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Три человека подали документы в горизбирком Новосибирска для участия в выборах мэра города, которые состоятся 8 сентября, сообщается в документах избирательной комиссии.

По данным горизбиркома, 29 июня о своем участии в выборах в комиссию заявили депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус (от партии "Российский общенародный союз"), а также гендиректор ООО "Адвокат-Плюс" Александр Гультяев (от "Партии возрождения России"). В качестве самовыдвиженца 21 июня заявился Сергей Бойко, для участия в выборах ему необходимо будет собрать 5,9 тысячи подписей избирателей.

Ранее о своих планах участия в выборах мэра Новосибирска заявлял действующий градоначальник, представитель партии КПРФ Анатолий Локоть. Представители реготделения "Единой России" сообщили, что не будут выдвигать своего кандидата на этот пост.

Как сообщалось, предоставление документов для регистрации в качестве кандидата завершится 17 июля. Принять участие в выборах мэра Новосибирска 8 сентября этого года смогут 1,177 миллиона человек. Любым партиям и избирательным объединениям при выдвижении своего кандидата не потребуется собирать подписи. Самовыдвиженцам же будет необходимо собрать подписи в свою поддержку в размере 0,5% от общего числа избирателей в Новосибирске, то есть минимум 5886.