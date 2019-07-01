Число пострадавших в драке рабочих с иностранцами в Казахстане достигло 40

АЛМА-АТА, 1 июл – РИА Новости. Число пострадавших в результате драки в вахтовом поселке на нефтяном месторождении Тенгиз (в Атырауской области Казахстана, на западе страны) превысило 40, сообщила пресс-служба компании "Тенгизшевройл" (ТШО), разрабатывающей месторождение.

Ранее власти Атырауской области Казахстана сообщили, что в субботу в вахтовом поселке на Тенгизе казахстанские рабочие компании Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР) собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу недавней публикации иностранным работником компании фотографии в профиле WhatsApp, на которой изображена местная девушка. Пресс-служба администрации региона сообщала, что в результате драки казахстанских и иностранных рабочих пострадали 30 человек.

"Двадцать девятого июня текущего года на строительной площадке завода третьего поколения проекта будущего расширения (ЗТП ПБР) между рабочими произошел межличностный конфликт, в результате которого пострадали работники подрядных организаций. В клиниках ТШО была оказана медицинская помощь более чем 40 работникам", - говорится в сообщении компании.

Согласно пресс-релизу, работы на строительной площадке ЗТП ПБР временно приостановлены. "Работы будут возобновлены в ближайшее время. Производственные объекты ТШО, включая остальные объекты ПБР, работают в штатном режиме", - сообщила пресс-служба компании. Она также проинформировала, что в настоящее время ситуация на Тенгизе стабилизировалась.

"Одной из ценностей ТШО является единство и взаимопонимание работников, и ТШО ожидает, что все работники компании и подрядных организаций будут уважать культурные различия и воздерживаться от любого проявления дискриминации", - отмечается в сообщении.