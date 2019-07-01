СМИ: Минтранс подготовил проект о регулировании сервисов совместных поездок

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минтранс РФ подготовил проект нового закона и поправки к действующим нормам для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях, пишет в понедельник газета " Минтранс РФ подготовил проект нового закона и поправки к действующим нормам для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях, пишет в понедельник газета " Коммерсант " со ссылкой на документ.

Крупнейшим из таких сервисов в РФ считается французская BlaBlaCar, отмечает издание. Юристы называют требования законопроекта "максимальном мягкими". Они позволят BlaBlaCar сохранить позиции на рынке, но могут создать угрозу для регулярных автобусных перевозок, предупреждают вместе с тем ряд игроков рынка.

По данным газеты, Минтранс 28 июня направил документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках (их также называют карпулинг или райдшеринг). Рассмотрение проекта продлится до 25 июля. Когда планируется направить документы в Госдуму, в Минтрансе не уточнили. Представитель профильного вице-премьера Максима Акимова подтвердил газете, что министерство разрабатывает законопроект, но в правительство он еще не вносился.

Согласно проекту Минтранса, от перевозчика потребуется наличие прав категории B и водительского стажа не менее двух лет. В сутки ему будет разрешено не более двух поездок, организованных через агрегатор. В своем автомобиле водитель не сможет перевозить за рейс более пяти попутчиков. Если выяснится, что перевозчик совершал коммерческие рейсы, то его аккаунт подлежит блокировке. Расчеты между попутчиком и некоммерческим перевозчиком возможны только в безналичной форме через онлайн-сервис. Предельный размер платы определит правительство с учетом цены топлива, смазочных материалов и проезда по платным автодорогам. Законопроект вступит в силу через год после подписания.

У BlaBlaCar, по собственным данным компании, более 20 миллионов пользователей в России. Аналогичные проекты развивали Mail.ru Group и "Яндекс". Представители BlaBlaCar и "Яндекса" законопроект Минтранса не комментируют.

Помимо BlaBlaCar, на рынке карпулинга есть масса проектов меньшего масштаба, утверждает президент ассоциации ЕТС "Автобусные линии страны" Борис Лоран. "Проблема в том, что в соцсетях они вроде и не сервисы — просто предложения доехать. Но при новом законе можно будет их пачками закрывать-блокировать", - уверен эксперт. По его мнению, законопроект "не должен убивать модель карпулинга, иначе это лишит ряд населенных пунктов вообще какого-либо сообщения".