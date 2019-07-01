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РИА Новости

СМИ: Минтранс подготовил проект о регулировании сервисов совместных поездок

Вчера, 09:09
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минтранс РФ подготовил проект нового закона и поправки к действующим нормам для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на документ.
Крупнейшим из таких сервисов в РФ считается французская BlaBlaCar, отмечает издание. Юристы называют требования законопроекта "максимальном мягкими". Они позволят BlaBlaCar сохранить позиции на рынке, но могут создать угрозу для регулярных автобусных перевозок, предупреждают вместе с тем ряд игроков рынка.
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По данным газеты, Минтранс 28 июня направил документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках (их также называют карпулинг или райдшеринг). Рассмотрение проекта продлится до 25 июля. Когда планируется направить документы в Госдуму, в Минтрансе не уточнили. Представитель профильного вице-премьера Максима Акимова подтвердил газете, что министерство разрабатывает законопроект, но в правительство он еще не вносился.
Согласно проекту Минтранса, от перевозчика потребуется наличие прав категории B и водительского стажа не менее двух лет. В сутки ему будет разрешено не более двух поездок, организованных через агрегатор. В своем автомобиле водитель не сможет перевозить за рейс более пяти попутчиков. Если выяснится, что перевозчик совершал коммерческие рейсы, то его аккаунт подлежит блокировке. Расчеты между попутчиком и некоммерческим перевозчиком возможны только в безналичной форме через онлайн-сервис. Предельный размер платы определит правительство с учетом цены топлива, смазочных материалов и проезда по платным автодорогам. Законопроект вступит в силу через год после подписания.
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У BlaBlaCar, по собственным данным компании, более 20 миллионов пользователей в России. Аналогичные проекты развивали Mail.ru Group и "Яндекс". Представители BlaBlaCar и "Яндекса" законопроект Минтранса не комментируют.
Помимо BlaBlaCar, на рынке карпулинга есть масса проектов меньшего масштаба, утверждает президент ассоциации ЕТС "Автобусные линии страны" Борис Лоран. "Проблема в том, что в соцсетях они вроде и не сервисы — просто предложения доехать. Но при новом законе можно будет их пачками закрывать-блокировать", - уверен эксперт. По его мнению, законопроект "не должен убивать модель карпулинга, иначе это лишит ряд населенных пунктов вообще какого-либо сообщения".
Проект написан "под BlaBlaCar", уверен бывший гендиректор "Яндекс.Автобусов", основатель сервиса "Атлас" Михаил Томшинский. По его словам, после принятия поправок французский сервис сохранит позиции на рынке, но сегмент регулярных автобусных перевозок серьезно пострадает. Законопроект выглядит максимально мягким по отношению к агрегаторам и фрахтовщикам, возражает партнер НАФКО Павел Иккерт. В случае принятия документа, полагает он, микроавтобусы более не смогут использоваться в целях некоммерческих перевозок сервисами наподобие BlaBlaCar, что "наверняка обрадует коммерческих перевозчиков".
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BlaBlaCarМаксим АкимовЯндексГосдума РФМоскваЭкономика
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