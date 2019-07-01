Число пострадавших при взрыве в Кабуле возросло до 68

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. По меньшей мере 68 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на представителя министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось о 53 пострадавших.
"По словам официального представителя минздрава Вахидуллы Маяра, в результате взрыва в Кабуле пострадали по меньшей мере 68 человек", - сообщается в микроблоге телеканала в Twitter.
Ранее сообщалось, что сильный взрыв произошел этим утром в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжают оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. На место взрыва прибыли силы спецназа. Очевидцы отмечали, что на месте взрыва также был слышен выстрел.
A spokesman for the Ministry of Public Health Wahidullah Mayar said that dozens of wounded have been taken hospitals following a heavy explosion in #Kabul. Footage: Social Media #Afghanistan pic.twitter.com/5b3YjE6bXb— TOLOnews (@TOLOnews) 1 июля 2019 г.