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РИА Новости

Жителям Тулуна будут бесплатно раздавать хлеб

Вчера, 08:54
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© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. После запуска мобильного хлебозавода, доставленного в Тулун военными, хлеб жителям подтопленных территорий будут раздавать бесплатно, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Иркутской области.
"На правом берегу Тулуна разворачивают мобильный хлебозавод. Обслуживать хлебозавод будет жителей районов, пострадавших от наводнения. Хлеб будут раздавать бесплатно", - говорится в сообщении.
Мобильный хлебозавод доставлен в Иркутскую область силами военных Центрального военного округа. Комплекс состоит из передвижного хлебозавода и тестомешалки. Агрегаты способны производить 3 тонны хлеба в сутки.
Кроме этого, на заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, мэр Заларинского района сказал, что территория готова поставлять в Тулун 2-3 тысячи булок хлеба в сутки. Сейчас решается вопрос доставки.
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В Тулуне образовалось нефтяное пятно из-за затопленных бензоколонок
В результате резкого подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей на территориях Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов Иркутской области произошло подтопление в 83 населенных пунктах. Пострадали 6669 жилых домов, в которых проживают 32777 человек, в том числе 4050 детей. В зоне подтопления - 43 социально значимых объекта: фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады. По состоянию на 1 июля, в 55 населенных пунктах 6 муниципальных районов остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживает 9809 человек, 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков. Особо остро люди нуждаются в питьевой воде, продуктах питания, теплой одежде. Службой потребительского рынка ведется оперативный мониторинг ситуации на продовольственном рынке муниципалитетов. По результатам проверок, проведенных совместно с сотрудниками прокуратуры и Роспотребнадзора, необоснованного повышения цен на продукты питания не выявлено.
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