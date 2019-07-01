Жителям Тулуна будут бесплатно раздавать хлеб

Кроме этого, на заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, мэр Заларинского района сказал, что территория готова поставлять в Тулун 2-3 тысячи булок хлеба в сутки. Сейчас решается вопрос доставки.

В результате резкого подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей на территориях Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов Иркутской области произошло подтопление в 83 населенных пунктах. Пострадали 6669 жилых домов, в которых проживают 32777 человек, в том числе 4050 детей. В зоне подтопления - 43 социально значимых объекта: фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады. По состоянию на 1 июля, в 55 населенных пунктах 6 муниципальных районов остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживает 9809 человек, 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков. Особо остро люди нуждаются в питьевой воде, продуктах питания, теплой одежде. Службой потребительского рынка ведется оперативный мониторинг ситуации на продовольственном рынке муниципалитетов. По результатам проверок, проведенных совместно с сотрудниками прокуратуры и Роспотребнадзора, необоснованного повышения цен на продукты питания не выявлено.