Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 53 человек

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 53, сообщает агентство Пажвак.

Ранее сообщалось о 20 пострадавших.

"В результате сегодняшнего взрыва в Кабуле 53 человека получили ранения и были доставлены в больницы", - сообщается в микроблоге агентства в Twitter

Согласно телеканалу TOLO News, взрыв произошел недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжают оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. На место взрыва прибыли силы спецназа.