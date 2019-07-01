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РИА Новости

Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 53 человек

Вчера, 08:50
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 53, сообщает агентство Пажвак.
Ранее сообщалось о 20 пострадавших.
"В результате сегодняшнего взрыва в Кабуле 53 человека получили ранения и были доставлены в больницы", - сообщается в микроблоге агентства в Twitter.
Согласно телеканалу TOLO News, взрыв произошел недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжают оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. На место взрыва прибыли силы спецназа.
Ранее сообщалось, что сильный взрыв произошел в Кабуле этим утром в полицейском округе №16. Очевидцы отмечали, что на месте взрыва также был слышен выстрел.
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