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РИА Новости

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Вчера, 08:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что благодаря разведению сил в Станице Луганской появилась "хрупкая надежда" на начало завершения горячей фазы конфликта в Донбассе.
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, которое было начато в среду.

"Это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокированию минского процесса. <…> И помните, я не хочу и не буду никогда вам врать, что-то обещать. Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны — эта надежда появилась", — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник.

Украинский президент также призвал пользователей соцсетей сохранять спокойствие. "Никакой измены нет, победы, к сожалению, пока тоже, но мне кажется, это наш первый небольшой успех", — добавил он.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался. Позже в самопровозглашенной ДНР заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
28 июня, 17:35
В ДНР заявили об ухудшении ситуации после визита Зеленского на позиции ВСУ
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Ситуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зеленский, ты сначала СДЕЛАЙ хоть что-нибудь в сторону мира, а уж потом начни говорить о нём. А иначе ты, получается, просто пустобрех как минимум. Или начало усиленных обстрелов Донбасса - это и есть начало достижения мира?!
1 июля, 08:57
Камиль Юсупов
5100009
Когда кормежка обещаниями закончится.... Украинцы уже сыты его обещаниями...
1 июля, 08:56
сергей гриньков
2620106
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