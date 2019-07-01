Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

"Это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокированию минского процесса. <…> И помните, я не хочу и не буду никогда вам врать, что-то обещать. Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны — эта надежда появилась", — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник.