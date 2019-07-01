Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что благодаря разведению сил в Станице Луганской появилась "хрупкая надежда" на начало завершения горячей фазы конфликта в Донбассе.
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, которое было начато в среду.
"Это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокированию минского процесса. <…> И помните, я не хочу и не буду никогда вам врать, что-то обещать. Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны — эта надежда появилась", — сказал Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник.
Украинский президент также призвал пользователей соцсетей сохранять спокойствие. "Никакой измены нет, победы, к сожалению, пока тоже, но мне кажется, это наш первый небольшой успех", — добавил он.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался. Позже в самопровозглашенной ДНР заявляли, что украинские силовики оборудуют новые позиции в районе Петровского и Золотого.