Ирак и Нигерия готовы поддержать продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ирак и Нигерия готовы поддержать продление сделки ОПЕК+ о сокращении добычи на период до девяти месяцев, следует из заявлений министра нефти Ирака и замминистра нефтяных ресурсов Нигерии, которые приводит агентство Ирак и Нигерия готовы поддержать продление сделки ОПЕК+ о сокращении добычи на период до девяти месяцев, следует из заявлений министра нефти Ирака и замминистра нефтяных ресурсов Нигерии, которые приводит агентство Блумберг

"Я полностью поддерживаю продление до конца года. У меня нет возражений, если будет консенсус в отношении продления на девять месяцев", - сказал министр нефти Ирака Тамир Гадбан (Thamir Ghadhban).

При этом, по его словам, пока рано говорить о том, нужно ли ОПЕК+ увеличивать объемы сокращения добычи. В то же время министр выразил обеспокоенность высокими запасами нефти. "Самое главное - добиться стабильного рынка, избежать волатильности и попытаться что-то сделать с высокими запасами нефти", - сказал он. Ирак добывает более 4,5 миллиона баррелей нефти в день.

В свою очередь глава делегации Нигерии в ОПЕК и заместитель министра нефтяных ресурсов страны Фоласаде Йеми-Эсан (Folasade Yemi-Esan) сказал агентству, что поддержит продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев, если квота страны на добычу будет увеличена. По его словам, Нигерия хочет увеличить свою квоту на добычу до 1,86 миллиона баррелей в сутки с 1,69 миллиона баррелей. "Нигерия консультировалась с ОПЕК по поводу более высокой квоты и не получила никаких возражений", - сказал министр.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.