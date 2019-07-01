Заседание саммита ЕС возобновилось после восьми часов консультаций

БРЮССЕЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Заседание саммита ЕС в формате 28 стран возобновилось в понедельник после восьмичасового перерыва на двусторонние консультации между лидерами и главой Евросовета Дональдом Туском, сообщил журналистам представитель Евросовета.

"Глава Евросовета созывает заседание в формате 28 стран за завтраком", - сказал чиновник.

Заседание саммита было приостановлено Туском за час до полуночи, так как стало ясно, что выработанный им в консультациях с европейскими лидерами в Осаке компромиссный пакет заблокирован странами Восточной Европы и руководителями, входящими в состав ведущей в ЕС "Европейской народной партии" (ЕНП).