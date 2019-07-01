При взрыве в Кабуле пострадали более 20 человек

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает агентство Пажвак в Twitter.
Ранее со ссылкой на телеканал Tolo News сообщалось, что сильный взрыв произошел в Кабуле этим утром, несколько человек пострадали. Источники сообщили телеканалу, что взрыв произошел в полицейском округе №16. Очевидцы отмечали, что на месте взрыва также был слышен выстрел.
A local #Afghan TV @Shamshadnetwork , Football Federation, NGo`s , shops, restaurants, gov offices are damaged after heavy explosion in PD16 , #Kabul city. Journalists, Football players, other civilians and security people are suffered casualties. #Afghanistan pic.twitter.com/f2NhbcCZYE— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 1 июля 2019 г.
Уточняется, что в результате взрыва пострадали более 20 человек, их доставили в больницы.
В свою очередь, телеканал Tolo News отмечает со ссылкой на официальных лиц футбольной федерации Афганистана, что при взрыве, прогремевшем недалеко от стадиона Гази, пострадали 16 членов этой организации.