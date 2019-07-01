При взрыве в Кабуле пострадали более 20 человек

Уточняется, что в результате взрыва пострадали более 20 человек, их доставили в больницы.

В свою очередь, телеканал Tolo News отмечает со ссылкой на официальных лиц футбольной федерации Афганистана, что при взрыве, прогремевшем недалеко от стадиона Гази, пострадали 16 членов этой организации.