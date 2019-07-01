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РИА Новости

При взрыве в Кабуле пострадали более 20 человек

Вчера, 08:28
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает агентство Пажвак в Twitter.
Ранее со ссылкой на телеканал Tolo News сообщалось, что сильный взрыв произошел в Кабуле этим утром, несколько человек пострадали. Источники сообщили телеканалу, что взрыв произошел в полицейском округе №16. Очевидцы отмечали, что на месте взрыва также был слышен выстрел.
Уточняется, что в результате взрыва пострадали более 20 человек, их доставили в больницы.
В свою очередь, телеканал Tolo News отмечает со ссылкой на официальных лиц футбольной федерации Афганистана, что при взрыве, прогремевшем недалеко от стадиона Гази, пострадали 16 членов этой организации.
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