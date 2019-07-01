Иран планирует отклонить хартию о долгосрочном сотрудничестве ОПЕК+

В июне глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что видит перспективу достижения принципиального согласия по хартии ОПЕК+ на встрече в начале июля.

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. Альянс планирует определить дальнейшую судьбу сделки на ближайшей встрече в Вене, которая пройдет 1-2 июля. Одновременно ОПЕК+ ведет работу над проектом соглашения о бессрочном сотрудничестве сложившегося альянса.