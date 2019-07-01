В Тулуне образовалось нефтяное пятно из-за затопленных бензоколонок

Сотрудники МЧС эвакуируют собак из зоны паводка в городе Тулуне. 30 июня 2019

ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Несколько бензоколонок оказались затопленными в иркутском Тулуне, образовалось нефтяное пятно, сообщил на селекторном совещании в законодательном собрании Иркутской области спикер парламента Сергей Сокол.

Из-за резкого подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей на территориях Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов Иркутской области произошло подтопление в 83 населенных пунктах. Пострадали 6669 жилых домов, в которых проживают более 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. В зоне подтопления - 43 социально значимых объекта: фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады.

По состоянию на 1 июля, в 55 населенных пунктах 6 муниципальных районов остаются подтопленными 3296 домов, в которых проживают 9809 человек, 18 социально значимых объектов, 3525 приусадебных участков. Повреждены 13 автомобильных мостов, на двух участках произошло подтопление федеральной трассы Р-255 "Сибирь" и 7 участков автомобильных дорог местного значения. В Тулуне под водой оказались несколько бензоколонок.

"Там порядка трех-четырех бензоколонок оказалось под водой, там большое нефтяное пятно, это опасная вещь, которая может загореться", - сказал Сокол.

Он также уточнил, что обсудил необходимость очистки загрязнения на встрече с генеральным директором "Иркутскэнерго" Олегом Причко.

Кроме того, как сообщает пресс-служба областного парламента, Сокол обсудил с главой "Иркутскэнерго" предложение освободить пострадавших от наводнений людей от платы за электроэнергию.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в пяти районах Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, в районы стихийного бедствия доставлен груз из государственного материального резерва.

По данным МЧС, подготовлены 42 пункта временного размещения, в 15 из них размещены более 1,3 тысячи человек.