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РИА Новости

Токаев направил соболезнования Путину в связи с жертвами паводка

Вчера, 08:21
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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АЛМА-АТА, 1 июл – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате паводка в Иркутской области, сообщила пресс-служба главы республики.
"С глубоким прискорбием воспринял весть о разрушениях в населенных пунктах и гибели людей в Иркутской области в результате паводка. От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших", - говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба.
Кроме того, Токаев пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
В результате резкого подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах Иркутской области произошло подтопление в 83 населенных пунктах. По состоянию на 1 июля в 55 населенных пунктах остаются подтопленными свыше 3 тысяч домов, где живут около 10 тысяч человек.
По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.
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Паводок в Забайкалье-2018Касым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинПроисшествия
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