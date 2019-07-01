Токаев направил соболезнования Путину в связи с жертвами паводка

"С глубоким прискорбием воспринял весть о разрушениях в населенных пунктах и гибели людей в Иркутской области в результате паводка. От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших", - говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба.