Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Потепление до 26 градусов и кратковременный дождь с грозой ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура в мегаполисе составит 24-26 градусов тепла, по области ожидается 22-27", - сообщил Синенков.
Синоптик добавил, что ветер сменил свое направление с северного на южный, юго-западный, его скорость в понедельник составит 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба.