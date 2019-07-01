Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Важна не цифра. Медик о влиянии атмосферного давления на здоровье людей В Москве зафиксирован рекордно низкий уровень атмосферного давления. Медик Екатерина Иванова в эфире радио Sputnik рассказала, кому в такие дни нужно быть особенно внимательным.