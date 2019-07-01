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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Вчера, 08:14
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТроицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
Троицкая, Комендантская, Оружейная и Боровицкая башни Московского Кремля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Потепление до 26 градусов и кратковременный дождь с грозой ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура в мегаполисе составит 24-26 градусов тепла, по области ожидается 22-27", - сообщил Синенков.
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Синоптик добавил, что ветер сменил свое направление с северного на южный, юго-западный, его скорость в понедельник составит 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба.
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МоскваОбщество
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