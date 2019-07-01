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РИА Новости

В Японии вступил в силу запрет на курение в общественных местах

Вчера, 08:10
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ТОКИО 1 июл - РИА Новости. Новый закон, запрещающий курение в общественных местах, вступил в силу в понедельник в Японии, сообщает телекомпания NHK.
Отмечается, что запрет, направленный против риска пассивного курения, касается школ, больниц и учреждений правительства и местных властей.
Вместе с тем закон предусматривает наличие специально отведенных зон для курения на открытом воздухе.
Как отмечает NHK, администрация учреждения, в котором нарушен данный закон, будет оштрафована на сумму, эквивалентную 4600 долларов. Индивидуальные лица за нарушение закона о курении будут вынуждены заплатить до 2700 долларов, если они рискнут покурить в недозволенном для этого месте, игнорируя предупреждения.
Курение кальяна
31 мая, 03:16
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах
Вместе с тем, в Японии пока разрешается курить в ресторанах и барах, а также в частных корпорациях, но с 1 апреля 2020 года и в них курение будет запрещено.
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