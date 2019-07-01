В Японии вступил в силу запрет на курение в общественных местах

ТОКИО 1 июл - РИА Новости. Новый закон, запрещающий курение в общественных местах, вступил в силу в понедельник в Японии, сообщает телекомпания Новый закон, запрещающий курение в общественных местах, вступил в силу в понедельник в Японии, сообщает телекомпания NHK

Отмечается, что запрет, направленный против риска пассивного курения, касается школ, больниц и учреждений правительства и местных властей.

Вместе с тем закон предусматривает наличие специально отведенных зон для курения на открытом воздухе.

Как отмечает NHK, администрация учреждения, в котором нарушен данный закон, будет оштрафована на сумму, эквивалентную 4600 долларов. Индивидуальные лица за нарушение закона о курении будут вынуждены заплатить до 2700 долларов, если они рискнут покурить в недозволенном для этого месте, игнорируя предупреждения.