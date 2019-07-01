В Кабуле прогремел взрыв, пострадали 68 человек

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Кабуле прогремел сильный взрыв, пострадали 68 человек, сообщает местный телеканал В Кабуле прогремел сильный взрыв, пострадали 68 человек, сообщает местный телеканал TOLO News в твиттере.

Инцидент произошел в полицейском округе № 16 около логистического центра Минобороны. Очевидцы говорят, что также был слышен выстрел.

По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжают оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. На место взрыва прибыли силы спецназа.