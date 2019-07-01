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РИА Новости

Сеул пригрозил Токио ответом на ужесточение порядка экспорта наноматериалов

Вчера, 08:01
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ТОКИО 1 июл - РИА Новости. Южная Корея обещает дать серьезный ответ ужесточению порядка экспорта в эту страну из Японии материалов в области нанотехнологий, которые используются в электронике, заявил в понедельник в Сеуле глава управления международной торговли и инвестиций министерства торговли, промышленности и энергетики Пак Тхэ Сон.
Ранее Япония объявила, что исключит Южную Корею из списка так называемых "белых" стран, которым не требуется каждый раз получать разрешение на покупку высокотехнологичной продукции или технологий. Причиной назван "подрыв доверия" между двумя странами после требования судебных органов Южной Кореи выплатить компенсации корейцам, подневольный труд которых использовался в годы колониализма японскими компаниями (1910-1945 годы).
"Правительство серьезно подойдет к этому вопросу в соответствии с международными и внутренними законами", - приводит слова Пак Тхэ Сона информационное агентство Рёнхап.
Согласно новым правилам, японские компании должны будут получать одобрения на каждый контракт по поставкам в Южную Корею материалов для полупроводников, в том числе компаниям Samsung Electronics, SK hynix и LG Display.
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Речь идет о фторированном полиимиде, 90% мирового производства которого приходится на Японию. Он необходим для изготовления гибких органических светодиодных дисплеев, а также резистов для полупроводников. Япония производит 70% резистов в мире, сообщает Рёнхап.
На фоне запрета на продукцию Huawei в США ограничения со стороны Японии для южнокорейских производителей усложняет их производственные возможности в области полупроводников и дисплеев. Для получения разрешения в Японии на экспорт материалов для них может уходить до 90 дней.
Верховный суд Южной Кореи обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсации за использование подневольного труда корейцев во время Второй мировой войны, когда Корея была колонией Японии. Поскольку компания отказалась выполнять это постановление, суд дал санкции на конфискацию ее активов в Южной Корее.
Это обстоятельство вызвало сожаление у властей Японии, считающих, что действия Южной Кореи нарушают международное право. Как уже неоднократно заявляло министерство иностранных дел Японии договор 1965 года, заключенный между Японией и Южной Кореей в связи с нормализацией отношений, предусматривал выплату с японской стороны безвозмездно 300 миллионов долларов и предоставление кредитов на 200 миллионов долларов. Тем самым, как считает Япония, все требования о компенсациях по имуществу, правам физических и юридических лиц должны считаться окончательно урегулированными.
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