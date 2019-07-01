Число жертв аварии с автобусом в Индии возросло до 30 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июл - РИА Новости. Число погибших при падении автобуса в ущелье в северном индийском штате Джамму и Кашмир возросло до 30 человек, не менее семи получили травмы, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел рано утром, когда автобус направлялся из населенного пункта Кешвана в округ Киштвар. Согласно предварительным данным, водитель потерял управление на сложном участке дороги, после чего машина рухнула в ущелье. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Полиция ведет расследование случившегося.