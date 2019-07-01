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РИА Новости

Число жертв аварии с автобусом в Индии возросло до 30 человек

Вчера, 07:51
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июл - РИА Новости. Число погибших при падении автобуса в ущелье в северном индийском штате Джамму и Кашмир возросло до 30 человек, не менее семи получили травмы, сообщает местная полиция.
Ранее сообщалось о 25 погибших.
"Авария унесла жизни 30 человек, еще семь получили критические ранения", - заявил представитель правоохранительных органов штата Ангрес Сингх, слова которого приводит издание Indian Express.
Инцидент произошел рано утром, когда автобус направлялся из населенного пункта Кешвана в округ Киштвар. Согласно предварительным данным, водитель потерял управление на сложном участке дороги, после чего машина рухнула в ущелье. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Полиция ведет расследование случившегося.
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