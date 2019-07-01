В Индии автобус рухнул в ущелье

Инцидент произошел рано утром, когда автобус направлялся из населенного пункта Кешвана в Киштвар. Причины трагедии пока остаются неизвестны. Данные о возможных выживших также не приводятся.

Как напоминают СМИ, ежегодно жертвами ДТП в Индии становятся более 100 тысяч человек, еще от 300 до 400 тысяч получают травмы различной степени тяжести.