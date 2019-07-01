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РИА Новости

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

Вчера, 07:27
104845
© РИА Новости / Алексей ДаничевПокупатель держит в руках бутылку молока
Покупатель держит в руках бутылку молока
© РИА Новости / Алексей Даничев
Покупатель держит в руках бутылку молока. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В России с первого июля молочная продукция будет продаваться по новым правилам.
Соответствующее постановление правительство приняло в конце января. В соответствии с документом, продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться, что позволит покупателям облегчить выбор нужных товаров.
В торговых залах и других местах продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны теперь размещаться так, чтобы покупатель мог визуально отделить их от других пищевых продуктов.
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Комментарии ритейлеров

Представители российских сетей заверили, что готовы к изменениям. В компании X5 Retail Group, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", заявили, что практически все магазины подготовились к исполнению этих требований.
Для визуального отделения продуктов с содержанием заменителя молочного жира и без него на ценниках появились обозначения "СЗМЖ" и "БЗМЖ". Кроме того, вывешены плакаты, где объясняется новая маркировка.
В магазинах "Магнит" молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты также выделят визуально при помощи ценников. У тех продуктов, где нет заменителя молочного жира, будет нанесена соответствующая надпись.
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Ранее, когда принималось это постановление, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков заявлял, что соответствующие изменения помогут покупателям при выборе продуктов. Однако, по его мнению, нужно также прописать, будут ли ретейлеры нести ответственность, к примеру, в случае, если покупатель сам переставил товар не на ту полку.
Нововведения поддержал глава Роскачества Максим Протасов — по его словам, это поможет покупателям сделать осознанный выбор.
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Требования к сертификации

С первого июля станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молокопродуктов. Ветсертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое должны будут оформляться с первого ноября.
В Россельхознадзоре уточнили, что сопровождение электронными документами будет обязательным, в частности, для сгущенного молока и сливок, сыров, сливочного масла. В ведомстве заявили, что федеральная государственная информационная система "Меркурий" полностью готова к оформлению электронных документов на молочную продукцию.

Фальсификаты на рынке

Россельхознадзор указывает, что на молочный сектор в России приходится значительная доля фальсификата. Так, по данным ведомства, в прошлом году из общего объема исследованной молочной продукции 21,6% было фальсифицировано.
В свою очередь, включение готовой молочной продукции в перечень товаров, которая подлежит ветеринарной сертификации, может стать эффективным способом решения данной проблемы, отметили в службе.
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36330710918
Обсудить 59
РоскачествоРоссельхознадзорРоссия
Популярные комментарии
Чтобы отделить молочную продукцию без заменителя молочного жира надо дать разрешение производителю на этикетках этой продукции установить определенный значок, а не полагаться на торговые точки.
1 июля, 08:07
dd.rwk
10310002
Ничего нового мы не увидим.Производители обойдут и этот закон. Потому им и отвели срок для этого до ноября.
1 июля, 08:01
eelectrospecial2012
9120206
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