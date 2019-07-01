Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T07:09Z
https://ria.ru/20190701/1556070071.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В России стартует "третья волна" внедрения онлайн-касс

Вчера, 07:09
191
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Третья волна" внедрения онлайн-касс в России стартует с 1 июля - кассы, передающие в налоговые органы данные о расчетах в режиме реального времени, теперь должны использовать организации и индивидуальные предприниматели (ИП), которые раньше пользовались отсрочкой.
Это, в частности, организации, выполняющие работы и оказывающие услуги населению, все компании, которые являются плательщиками ЕНВД (единый налог на вмененный доход - ред.), а также ИП - если у них есть наемные работники, если они занимаются перепродажей товаров или торгуют с использованием торговых автоматов.
По оценке ФНС, это около 400 тысяч предпринимателей, из них 280 тысяч - организации, преимущественно оказывающие услуги (за исключением услуг общепита), и 120 тысяч - ИП, применяющие ПСН (патентную систему налогообложения - ред.) и ЕНВД.
Переход предприятий на новую ККТ, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет, осуществляется с 1 февраля 2017 года. С 1 июля 2018 года в список организаций, которые обязаны использовать онлайн-кассы, среди прочих вошли все малые предприятия, которые используют специальный налоговый режим в виде ЕНВД, и ИП, использующие патент и другие режимы налогообложения в сфере торговли и общепита и имеющие наемных работников.
Руководитель ФНС РФ Михаил Мишустин
27 марта, 17:03
Российские налоговики рассказали коллегам из ОЭСР о пользе онлайн-касс
Ранее власти планировали, что "третья волна" реформы станет последней и на онлайн-ККТ перейдут все предприниматели, однако позже некоторые категории бизнеса получили отсрочку: ИП, которые не привлекают наемных работников и реализуют собственные товары или услуги, будут обязаны применять эти кассы с 1 июля 2021 года.
Некоторые виды деятельности получили полное освобождение от обязательного использования ККТ: например, садоводческие товарищества, предприятия ЖКХ, потребительские кооперативы - при условии, что они проводят платежи в безналичной форме.
Терминал оплаты. Архивное фото
1 июля 2018, 03:31
Российская мелкая торговля и общепит готовы к внедрению онлайн-касс
100002
Обсудить 0
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Парфюмерный магазин. Архивное фото
В России начинается эксперимент по маркировке духов и туалетной воды
РИА
Новости
В России упрощаются процедуры госзакупок
Покупательница в магазине обуви. Архивное фото
В России начинается обязательная маркировка обуви
Добыча нефти в России. Архивное фото
В ЕАЭС вступает в силу технический регламент о безопасности нефти
Лента
новостей
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
СМИ: Минтранс подготовил проект о регулировании сервисов совместных поездок
Молоко. Архивное фото
В России изменились правила продажи молочных продуктов
Экскурсия на производстве вина Гиуаани в селе Манави в Грузии
Россия ограничила госзакупки отдельных видов импортных вин
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане
Иран планирует отклонить хартию о долгосрочном сотрудничестве ОПЕК+
Вывеска о быстрых займах. Архивное фото
В России изменились правила выдачи микрозаймов
Деньги
В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги
Рейтинг регионов по доступности жилья
Рейтинг регионов по доступности приобретения жилья
ФАС повысила цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей
АЗС. Архивное фото
Эксперт предположил, когда в России могут вырасти цены на топливо
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:39СМИ: хуситы напали на аэропорт в Саудовской Аравии
03:35На автовокзале в Иркутске образовалась очередь из-за паводка в районах
03:30Телефоны Huawei в первом полугодии вошли в топ-5 продаваемых на "Авито"
03:30Доля "плохих" долгов по потребкредитам за январь-май выросла до 19,5%
03:26В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли
03:25В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
Лента новостейМолния