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РИА Новости
Туризм

В Таиланде могут ввести принудительную страховку для туристов, пишут СМИ

Вчера, 07:02
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТуристы в Таиланде. Архивное фото
Туристы в Таиланде. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БАНГКОК, 1 июл – РИА Новости. Таиланд может ввести в текущем году принудительную страховку от несчастных случаев для иностранных туристов, въезжающих в страну, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на государственный орган, регулирующий страхование.
Страховка, покрывающая смерть или лечение туриста, пострадавшего в результате несчастного случая, будет оплачиваться туристами при въезде в Таиланд на паспортном контроле, сообщил изданию генеральный секретарь национальной комиссии по страхованию Таиланда Суттхипхон Тхавичайкан.
Планируется, что страховой полис на одного человека с суммой покрытия около 32 тысяч долларов в случае смерти и 16 тысяч долларов в случае ранения в результате несчастного случая будет стоить 20 таиландских бат (около 0,7 доллара), сообщил газете Тхавичайкан.
Отмечается, что в настоящее время заканчивается разработка соответствующей правовой базы, и вскоре вопрос будет передан на рассмотрение кабинета министров.
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Большинство туристических фирм, работающих в Таиланде на рынке приема туристов из стран Евросоюза, Японии, России, Украины и Белоруссии, а также стран Америки, часто включают по требованию своих зарубежных контрагентов недорогие страховые полисы, действующие исключительно на маршруте (во время экскурсий и организованных принимающей турфирмой мероприятий) в стоимость пекетных туров. С переходом в конце 1990-х годов большей части отрасли от "полных" пакетных туров с трехразовым или двухразовым питанием и множеством включенных экскурсий к массовому туризму по схеме "перелет+отель с завтраком+одна-две экскурсии", особенно на рынке туризма из России и стран СНГ, принимающие турфирмы перестали автоматически предоставлять страховку. В последние годы значительную долю рынка заняли прямые заказы через интернет, также в большинстве не обеспечивающие туристам страховку от несчастных случаев. На китайском туристическом рынке, самом крупном по объему в Таиланде, в большинстве случаев туристические фирмы никаких страховок тоже не предоставляют.
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Как на европейском, так и на американском и азиатском рынках принимающие турфирмы сейчас полагаются на страховки, приобретенные туристами на родине перед вылетом в Таиланд, однако практика показывает, что далеко не у всех туристов такие страховки есть, сказал Bangkok Post глава таиландской национальной комиссии по страхованию.
Необходимость принудительной страховки назрела, так как количество туристов, посещающих Таиланд в этом году, превысит 40 миллионов человек, и при таком массовом туризме несчастные случаи неизбежны, сказал он, напомнив, что только в одном инциденте с прогулочным судном в прошлом году погибли 47 граждан Китая.
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