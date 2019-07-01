В Иркутской области восстановили электроснабжение в 19 населенных пунктах

ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в 19 населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от паводка, сообщает пресс-служба правительства региона.

В результате резкого подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах Иркутской области произошло подтопление в 83 населенных пунктах. По состоянию на 1 июля в 55 населенных пунктах остаются подтопленными свыше 3 тысяч домов, где живут около 10 тысяч человек.

"За истекшие сутки восстановлено электроснабжение в 19 населенных пунктах, пострадавших от паводка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электричество подано для почти 14 тысяч граждан. Без электроэнергии остается еще 41 населенный пункт, где живут около 15 тысяч человек.

По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.