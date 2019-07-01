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РИА Новости

В Иркутской области восстановили электроснабжение в 19 населенных пунктах

Вчера, 06:48
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© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
Зона подтопления на территории Иркутской области. 29 июня 2019
ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Электроснабжение восстановлено в 19 населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от паводка, сообщает пресс-служба правительства региона.
В результате резкого подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах Иркутской области произошло подтопление в 83 населенных пунктах. По состоянию на 1 июля в 55 населенных пунктах остаются подтопленными свыше 3 тысяч домов, где живут около 10 тысяч человек.
"За истекшие сутки восстановлено электроснабжение в 19 населенных пунктах, пострадавших от паводка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что электричество подано для почти 14 тысяч граждан. Без электроэнергии остается еще 41 населенный пункт, где живут около 15 тысяч человек.
По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
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