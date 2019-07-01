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РИА Новости

Пострадавшие при крушении Ан-24 в Бурятии идут на поправку

Вчера, 06:43
883
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
© Следственный комитет РФ
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КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Восемь человек, госпитализированных после аварии самолета Ан-24 в Бурятии, идут на поправку, сообщила РИА Новости представитель республиканского центра медицины катастроф Ольга Рипп.
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Амбулаторную помощь получили 33 человека. Госпитализировано восемь человек, в том числе двое детей.
"Состояние стабильное, средней тяжести. Уже ближе к удовлетворительному. В медицинских учреждениях по-прежнему находится восемь человек", - сказала Рипп.
Ранее сообщалось, что одной из пострадавших потребовалась операция на руке. Рипп уточнила, что она будет проведена в плановом порядке.
Катастрофа Ан-24 в Бурятии
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Самолет Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг.

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
1 из 8

Самолет Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг.

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© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

На борту было 43 пассажира, в том числе ребенок.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
2 из 8

На борту было 43 пассажира, в том числе ребенок.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия / Перейти в фотобанк

После взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.

Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РФ
3 из 8

После взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
4 из 8

По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

При столкновении погибли командир воздушного судна и бортмеханик.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
5 из 8

При столкновении погибли командир воздушного судна и бортмеханик.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

Более чем 20 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
6 из 8

Более чем 20 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
7 из 8

Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанк

Следователи возбудили уголовное дело, расследовать его будут криминалисты центрального аппарата СК.

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
8 из 8

Следователи возбудили уголовное дело, расследовать его будут криминалисты центрального аппарата СК.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
1 из 8

Самолет Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ утром в четверг.

Перейти в фотобанк
2 из 8

На борту было 43 пассажира, в том числе ребенок.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
3 из 8

После взлета отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Перейти в фотобанк
4 из 8

По предварительным данным, Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стоящим рядом зданием и загорелся.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
5 из 8

При столкновении погибли командир воздушного судна и бортмеханик.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
6 из 8

Более чем 20 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
7 из 8

Глава республики поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
8 из 8

Следователи возбудили уголовное дело, расследовать его будут криминалисты центрального аппарата СК.

© Следственный комитет РФ
Перейти в фотобанк
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Авиакатастрофа Ан-24 в БурятииАн-24БурятияПроисшествия
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