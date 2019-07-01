Пострадавшие при крушении Ан-24 в Бурятии идут на поправку

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске

КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Восемь человек, госпитализированных после аварии самолета Ан-24 в Бурятии, идут на поправку, сообщила РИА Новости представитель республиканского центра медицины катастроф Ольга Рипп.

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Амбулаторную помощь получили 33 человека. Госпитализировано восемь человек, в том числе двое детей.

"Состояние стабильное, средней тяжести. Уже ближе к удовлетворительному. В медицинских учреждениях по-прежнему находится восемь человек", - сказала Рипп.