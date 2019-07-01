В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка

ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Нетрезвый водитель сбил трех детей в Усть-Кутском районе Иркутской области, один ребенок погиб, сообщает ГУМВД региона.
По данным ведомства, ЧП произошло в поселке Заярново вечером 30 июня.
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Отмечается, что 43-летний пьяный водитель на иномарке сбил трех несовершеннолетних пешеходов, 11-летний ребенок погиб.
Как информирует МВД, еще одна авария произошла в селе Голуметь Черемховского района, где водитель ВАЗ-21013 совершил наезд на восьмилетнюю девочку, которая, по предварительной информации, выехала на проезжую часть на самокате. Ребенок скончался на месте, 38-летний пьяный водитель после инцидента скрылся, но был задержан сотрудниками ГИБДД, указывает ведомство.
"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортных происшествий в Усть-Кутском и Черемховском районах, в которых погибли двое детей", - говорится в сообщении ГУ МВД.