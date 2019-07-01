Главы Приморья, Якутии и ЕАО подключились к решению проблем "Востокцемента"

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл - РИА Новости. Главы Приморья, Якутии и Еврейской автономной области, а также прокуратура ЕАО подключились к решению вопроса выплаты зарплаты сотрудникам группы компаний "Востокцемент", чьи счета арестовали в рамках иска к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, сообщает предприятие.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подготовила иск к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", отмечала ГП. "Востокцемент" 21 июня сообщил, что ГП через суд наложила арест на расчетные счета ее предприятий, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиардов рублей. В компании опасаются, что это приведет к проблемам в расчетах с клиентами и выплате зарплаты работникам. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил генпрокурору РФ Юрию Чайке письмо с просьбой разрешить ситуацию с арестом счетов.

"Компания "Востокцемент" направила обращения в органы государственной власти всех уровней. Никто из адресатов не остался в стороне от сложившейся ситуации. Незамедлительно отреагировали и подключились к решению проблемы губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и губернатор ЕАО Александр Левинталь. Со своей стороны главы регионов оперативно предприняли все необходимые меры, чтобы работа предприятий не была парализована", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Теплоозёрского цементного завода, "Спасскцемента", "Якутцемента", Дробильно-сортировочного и Владивостокского бутощебёночного заводов получили зарплату вовремя. К проработке вопроса выплаты зарплаты на Теплоозёрском цементном заводе подключилась прокуратура ЕАО.

Также обсуждается вариант выплаты зарплаты на основании судебных решений. Прорабатывается вопрос взаимодействия с Комиссией по трудовым спорам. В случае задержки или невыплаты зарплаты сотрудники заводов могут обратиться в комиссию с заявлением.

В апреле Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей по делу о взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. Как установило следствие, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.